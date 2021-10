Ce matin, c'est un évènement, nous assistons à une naissance.

Alors non, je ne suis pas enceinte, il y a des limites physiques à la fin du genre, d'autant que quand j'ai un mal de crâne, j'ai déjà l'impression que je vais crever, donc sortir un gosse de 3 kilos 6 d'entre mes cuisses, je crois que la personne qui m'accompagnerait, je lui broierais la main, le bras, la tête et le corps, à la fin on le remettrait en tant que César à un acteur à la mode. Non, la naissance dont je parle, c'est celle d'un duo, le vôtre, Alexandra et Jérôme. C'est votre première fois ensemble, j'ai l'impression d'être un sosie d'Elvis à Las Vegas qui marie un couple ivre, mais sans mariage et sans gens ivres parce que le monde des médias est devenu si conventionnel. Peut-être que qu'en 2041, vous travaillerez toujours ensemble, les gens vous diront "je me souviens de ce 25 octobre où Pastureau avait fait une si jolie chronique à propos de vous", et là vous crierez "ah non, ras-le-bol, 20 ans qu'on nous parle de Pastureau, d'accord c'est devenu une légende planétaire de l'humour, les conservateurs américains l'appellent the french islamogauchiste, all that with our impôts, ils disent, mais bon, stop".

Alexandra, Jérôme, vous ne vous connaissez pas encore bien, je vais donc vous présenter l'un à l'autre. Alexandra est née un 26 juin à Marseille, à une époque où on y tirait plus de boules que de balles. Elle entre à France Info en 97, en 2 après JB, Jordan Bardella, qui est de 95. Un jour, elle appuie sur le mauvais bouton dans l'ascenseur et arrive par erreur à France Inter, où elle tombe sur Nicolas Demorand, alors que Léa Salamé lui refait sa perfusion de café-guarana-Red Bull-sang de Lance Armstrong, et c'est le début d'une belle carrière ici. En 2017, Alexandra a aussi animé le débat final de la primaire socialiste entre Jésus et Judas, qui travaillent alors sous les pseudonymes de Benoit Hamon et Manuel Valls.

Jérôme a un parcours tout aussi exceptionnel. Il débute en local, notamment à France Bleu Breizh Izel à Quimper, ville où un habitant sur deux est une crêpe, l'autre un bol de lait Ribot. Il s'occupe d'actualité générale, mais aussi de sport, et commente notamment les matchs de l'En Avant Guingamp, le seul club qui contient dans son nom la règle principale du foot. Ensuite il présente la matinale de France Info, puis devient rédacteur en chef de la direction des sports à Radio France, il maîtrise tous les sports, curling, water-polo, tir à l'arc, et en 2020 interviewe le médecin qui a pris la tension de Jean-Luc Mélenchon, établissant un record mondial à 27.2.

Voilà, maintenant, je vous laisse bâtir votre duo, à l'image d'autres duos mythiques, je pense à Bonnie and Clyde, Isabelle et Patrick Balkany (c'est pareil), Vitaa et Slimane, Villeroy et Boch, Johnny et Sylvie, Johnny et Adeline, Johnny et Laeticia, Laeticia et la HSBC, l'église et les enfants, Tic et Tac. Heureux d'avoir assisté à ce moment, bonne route !