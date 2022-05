Aujourd'hui 3 mai, c'est la journée mondiale du soleil.

Ah le soleil, quel astre génial, autant Pluton ne nous apporte rien, autant Jupiter c'est juste un mec qui tous les 5 ans gagne, sorte de Rafael Nadal en moins régulier, autant le soleil, on l'adore. Tout passe mieux avec un soleil radieux, il parait qu'à Europe 1, on dévoile aux gens de l'antenne les résultats des audiences uniquement quand il fait beau, là on vient de les mettre au courant pour celles de novembre dernier. Gérard a appelé les équipes pour leur dire de ne rien lâcher, Gérard est le dernier auditeur d'Europe 1. Alors mission de service public oblige, #vos impôts, 2-3 infos sur le soleil, il se situe à 150 millions de kms de la terre, soit la distance qui sépare deux fans d'Anne Hidalgo, mais c'est une coïncidence. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir, ça veut dire que si le soleil s'éteint, il nous restera 8 minutes pour kiffer avant la fin du monde, si vous êtes au Club Med et que vous avez l'info, tapez-vous vite le prof d'aqua-gym. L'avantage de le faire dans la piscine étant qu'on jouit tout en se nettoyant alors que normalement ça se fait en 2 étapes. Lumière du soleil qui voyage à la vitesse de 300 000 kms par seconde, ça permet de relativiser les performances du TGV Inoui, la prochaine fois que vous entendrez "bonjour, je suis votre chef de bord, Jean-Yves, nous roulons actuellement à la vitesse de 280 km/h", vous serez en droit de répondre "bah ta gueule Jean-Louis, t'es nul, va crever", en plus, le soleil, lui, ne vous emmène pas à Valenciennes. Alors que le TGV si, et jamais il y a une équipe sympa qui dirait "allez, ce qu'il leur faut, c'est la plage, vas-y Jean-Louis, ce TGV pour Valenciennes on l'envoie sur Toulon". Non, la SNCF ce sont des gens qui ne veulent pas notre bien, la preuve, à la voiture-bar, est-ce qu'une seule fois on vous a proposé un petit message relaxant avec de l'huile, non, le top du bien-être c'est le lot de 3 petits biscuits Michel et Augustin à 19 euros. Super.

Alors, autre info, le soleil est bon pour la santé, il nourrit notre corps en vitamine D, 15 minutes de soleil par jour, c'est l'équivalent de l'apport en vitamines D de 8 sardines, c'est-à-dire qu'une dame comme Brigitte Macron, qui est toujours bien bronzée, en équivalent sardines, elle se situe au-dessus du dauphin. La fois où elle est allée au Marineland d'Antibes, ils lui ont appris à sauter dans un cerceau. Autre chose à propos du soleil, il devrait cesser de briller dans 4,55 milliards d'années, nous on s'en fout, on sera morts, mais Michel Drucker par exemple, a intérêt à investir dès maintenant dans une doudoune. Sinon sachez que le 3 mai, c'est aussi la journée mondiale de l'asthme, j'aurais pu faire une chronique entière à me foutre de la Ventoline, sorte de happening, mais on aurait cru à un retour à l'antenne de Frédéric Beigbeder. Donc j'ai choisi le soleil, bonne journée du soleil à tous, venez on sort.