Ce matin, Tanguy nous dit que c'était mieux avant

Prenez ce matin, je suis beaucoup plus fatigué qu'hier. Et puis regardez la campagne électorale, on ne vise plus l'avenir, on a juste envie de revenir au passé, Arnaud Montebourg, la remontada, il veut réindustrialiser le pays, rouvrir les Écoles Normales, relancer le service national, s'il est élu, on va se retrouver en slip à poche à fumer des Gitanes maïs. Regardez à droite, celui qui est le plus côté, c'est Michel Barnier, le seul à avoir la coupe de Patrice Laffont en 79, qui nous rappelle tellement à tous notre papi que moi la fois où je l'ai croisé à Inter je lui ai sauté sur les genoux pour qu'on fasse à dada sur mon bidet. Il n'était pas mécontent, d'ailleurs, il m'a dit "c'est la 1ère fois que je m'amuse". Florian Philippot, veut sortir de l'Europe, si on fait ça, les anglais étant déjà partis, en soirée Erasmus il restera 4 allemands obligés de faire l'amour entre eux. Fabien Roussel, candidat communiste, veut recréer une agriculture à taille humaine, dans chaque burger on fout 14 steaks mais son modèle, c'est la ferme de Roger de l'Amour est dans le Pré qui tire sur le pis de son unique vache en regardant dans les yeux ses prétendantes d'un air salace.

Marine Le Pen pareil, elle veut nationaliser les autoroutes, comme avant, on va ressortir la 504 qui sert à trimballer les mariés de la famille chaque été et se barrer à la Grande-Motte avec. Mieux, Éric Zemmour parle de supprimer le permis à points, rétablir les 90 km/h sur nationale et hier a suggéré d'arrêter les limitations de vitesse sur autoroute, c'est-à-dire que s'il y a une fusion des droites, on pourra débouler à 180 de moyenne sur des autoroutes gratos. Fast & Furious sur le parking du restaurant l'Arche. Sur un Paris-Nice, en bombant bien, il y a des moments où on doublera le TGV, Christian Estrosi qui rentre à la maison en 1ère, on lui fera des doigts pendant qu'il bouffe son club sandwich.

Je crois qu'inconsciemment, c'est ça qu'on veut. Rouler vite, boire de la gnole, les fêtes de village, le retour du groupe Licence IV, sortir à la fois avec la Belle des Champs et Pérette de Bridélice. La France de Thomas Pesquet, c'est-à-dire un type qui va dans l'espace mais pour au final se retrouver à prendre en photo la Baie de Somme. Thomas Pesquet c'est Jean-Pierre Pernaut sapé en Daft Punk. Avant, c'était mieux, on roulait sans ceinture, quelle liberté, 1er coup de frein on se mangeait un platane, et aujourd'hui on sait à quel point faire un câlin à un arbre est source de bien-être. Vive les usines, les costumes à l'école, ressuscitons Jacques Chancel à partir de son ADN parce que France Inter, c'était mieux avant. Comme le reste. Ah le sketch de Muriel Robin, l'Addition, quand on comptait en francs, ça c'était le top. Allez je vous laisse, je vais lire le programme de François Mitterrand de 1988, je suis curieux de voir ce qu'il propose.