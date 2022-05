Il parait qu'il nous reste 3 ans pour sauver la planète, ça fait que si Emmanuel Macron s'y met maintenant et réussit, sur 2026 et 2027 il peut ne plus rien branler.

Juste rester au Touquet avec Brigitte à regarder s'ébattre sur la plage plus de 40 espèces de goélands différents qu'il aura préservées, pour distinguer les goélands des autres êtres vivants du Touquet, ce sont ceux qui ne portent pas de doudoune sans manches et donc sont beaux. On a 3 ans pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés, sinon dans le futur, Limoges c'est Cancun. C'est-à-dire qu'il fera tellement chaud que même ton boulanger sera en mini-short, et rien que pour ça, c'est pas possible. Je comprends que le fait que la salamandre du Poitou disparaisse ne vous touche pas, mais penser que l'avenir c'est voir la moitié de ses proches en train de suer à poil, c'est suffisant pour avoir envie de se sortir les doigts des fesses (sauf s'il s'agit d'un truc fait dans le cadre d'une soirée), et de changer enfin de société. Elle a raison, Sandrine Rousseau, la Mrs. Doubtfire d'Europe Écologie les Verts, il faut être radical, on va pas s'en sortir juste en triant nos déchets, il faut mettre à bas le système capitaliste, moi je suis prêt à ça, en plus, je suis déconstruit, arrivé à la fin de la semaine, en général, je suis même en vrac.

Parce que je suis tombé sur un article de Nice Matin, le journal que seuls les cons cherchent à Valenciennes, expliquant que 8 conducteurs sur 10 sont seuls en voiture le matin. C'est une étude de Vinci, pas le monsieur barbu, l'autoroute. En fait, Vinci nous filme, comme Jacquie et Michel le font au Cap d'Agde sauf que là on garde son slip et sa dignité, et ils ont analysé les images, le constat est aussi limpide que le jus de cerveau d'une influenceuse beauté : c'est le règne de l'autosolisme. C'est un mot qui décrit le fait que par voiture il n'y a qu'une personne, l'autosolisme atteint même son pic à 8h du matin, ce qui est l'heure de la plus grosse audience de France Inter, coïncidence ou est-ce la voix de Florence Paracuellos qui fait qu'on a envie de s'isoler, comme quand on fait un truc un peu coupable, un dessous échancré qu'on essaie pour raviver la flamme chez son mec qui ronfle devant Koh Lanta ou les mots tapés sur Google "que devient Eric Zemmour", parce qu'on n'a plus de nouvelles, sa carrière a duré 4 mois, techniquement c'est une comète, la Larusso de la politique. Ensuite, Vinci a vraiment étudié le truc, la route où il y a le plus d'autosolistes en France est l'A11 au nord de Nantes, là-bas les gens sont tellement seuls qu'ils jouent avec l'embrayage pour former des SOS avec la fumée du pot d'échappement. Voilà, donc la leçon de cette étude, c'est que si vous voulez ne plus voir Emmanuel Macron dans 3 ans, il faut faire du co-voiturage, même à 7 dans la bagnole, si tout le monde ferme sa bouche, on peut écouter Florence Paracuellos.