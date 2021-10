Bon, les loulous, je vous écoute depuis lundi, c’est super.

Le duo, ça a pris de suite, la diction est bonne, comme vous n'êtes là qu'une semaine, physiquement vous n'êtes pas trop marqués, vous avez la ridule discrète et pas de valises sous les yeux, mais de légers sacs banane, ça donne envie de vous jeter des clés de bagnole à la gueule. Et puis il y a de l'info, Jérôme hier dans la rubrique "les 80 secondes", qui n'est pas une chronique sexualité comme je le pensais, je me disais "80 secondes à cette heure-là, c'est ambitieux, avec l'haleine du matin en plus", vous avez parlé de la pénurie de bleu. On va manquer de bleu, tout ce qui est bleu devient très rare, il y a déjà des kidnappings de vieilles dames à la sortie du salon de coiffure. Les ingrédients nécessaires pour fabriquer le bleu sont devenus difficiles à trouver, avez-vous expliqué, donc France Bleu c'est mort, ils vont devoir repeindre tous leurs logos en orange, le seul moment où ils seront à la mode c'est à Halloween.

Par contre, ici, le bleu, on s'en tape, nous, c'est le rouge, et quand je dis nous, c'est aussi bien France Inter que Lutte Ouvrière. Ici, tout est rouge, une fois j'avais mis un pull rouge, personne ne m'a vu, je suis resté enfermé 14 jours dans un studio, pour survivre j'ai été obligé de bouffer une vieille chronique de Dominique Seux qui était dans la poubelle, c'est à ce moment-là que je suis devenu libéral. Le rouge, c'est aussi la couleur de la passion, du sang et d'Anne Roumanoff, ce qui pose problème parce que si elle se blesse avec une disqueuse en refaisant l'appart de son beau-frère, elle peut perdre 16 litres de sang sans que personne s'affole. Et le rouge, c'est aussi la couleur de la révolution, Nathalie Arthaud, dans votre vie, vous avez vu plus de rouge qu'un taureau de corrida. Le sigle de Lutte Ouvrière est rouge, il y a toujours la faucille et le marteau, d'ailleurs, alors mon conseil pour être plus 2021, ce serait de mettre un robot tondeuse à gazon à côté d'un tournevis sans fil Bosch parce que les gens qui vont chez Bricorama le dimanche n'arrivent plus à se projeter.

Et la semaine dernière dans Le Point, le magazine des CSP+ qui kiffent le brozouf, il y avait un portrait d'Arlette Laguiller, surprise, c'est comme si Télérama foutait en couv' Jean-Marie Bigard avec le titre "finalement rien de plus fun qu'une blague sur le rectum". Dans l'article, il était écrit que Mme Laguiller restait fidèle à Trotski, Marx et Lénine, pour les jeunes, c'était comme un boys-band de pop coréenne mais avec des idées, et je me suis dit "dans ce monde qui change tout le temps, il n'y a que Lutte Ouvrière qui reste tel quel". Arlette, et vous, Mme Arthaud, à être là depuis toujours, il n'y a que vous deux et Michel Drucker. Qui a un canapé rouge, bien sûr. Pour vous dire à quel point le bleu on s'en fout.