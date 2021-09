Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire livrer un colis à domicile alors que vous êtes chez vous, mais ne le faites pas. Parce que je pense que ces gens se sont ligués pour nous rendre fous.

J’explique, cet été, mon smartphone, cet appareil que chaque année j’achète avec la prime de rentrée scolaire, est tombé en panne, c’est-à-dire que je n’entends rien de ce qu’on me dit. Si ça se trouve, tout l’été, Europe 1 a essayé de me joindre pour m’embaucher, je n’en ai rien su, et je me retrouve ici une saison de plus entouré de collaborateurs de la gauche plurielle. Donc là je me suis dit « je vais acheter un nouveau smartphone », je l’ai commandé, il m’a coûté 9 euros en échange d’un réengagement sur 37 ans, et hier il devait arriver, entre 13h30 et 14h30. Pile après le déjeuner, j’aurais dû commander une cafetière. J’avais précisé que sur le colis rien ne devait indiquer qu’il y avait dedans un smartphone, par peur de tomber sur un livreur fan de Sandrine Rousseau d’Europe Écologie adepte de la décroissance qui me lapide avec un sarouel en lin équitable roulé en boule. J’attends, 14h30, 15h, personne. 15h18, SMS me disant « colis présenté à l’adresse indiquée mais destinataire absent », j’’étais là, je me souviens précisément de ce que je faisais, j’attendais devant le visiophone que ça sonne.

Et là je me suis dit « si ça trouve, ça fait comme dans le film 6ème sens, je suis mort et à part Léa et Nicolas qui se connectent avec l’au-delà, on a dû leur foutre une puce 8G le jour de leur vaccin, personne ne me voit ». J’ai donc appelé Chronopost, leur ai dit « j’ai donné mon nom, mon adresse, mon digicode, mon n° d’appart, la race de mon chien, normalement même les gens avec qui on couche moins de 3 soirs n’ont pas toutes ces infos, que se passe-t-il ? ». Le souci étant que mon téléphone ne marche plus, donc je n’ai pas pu entendre la réponse, un enfer, on plaint les Afghans, mais eux au moins ne sont pas confrontés à Chronopost. En 30 ans de colis, jamais j’ai réussi à m’en faire remettre un en mains propres, j’en peux plus.

Alors ok, je suis un peu sur les nerfs, mais comme tous les parents, depuis ce matin, ça va mieux, car c’est la rentrée scolaire. Ah yes, bien oueje Jules Ferry, Blanquer akbar. Ah purée, ça fait du bien, on les aime, nos gosses, mais pas de là à passer deux mois avec eux, c’est inhumain, ras-le-cul de ramasser des bulots dans les Côtes d’Armor. Et puis les parties de jeu de 7 familles, sur juillet-août, j’ai demandé en tout 300 papas 300 mamans, j’avais l’impression d’être à une Manif pour Tous. Ce matin, c’est la libération des parents, l’appli MyCanal va arrêter, dans la rubrique « sélectionné pour vous », de proposer les épisodes de la Pat Patrouille, parce qu’aujourd’hui, on récupère la zapette.

Et puis encore, nos enfants on les supporte, mais pourquoi les autres emmènent-ils les leurs sur la plage ?

Ils ne se rendent pas compte qu’ils ont un problème comportemental, ça hurle, ça lance des algues, moi j’ai même eu le neveu d’Eric Zemmour qui hurlait au Club Mickey en réalisant que Mickey était à moitié noir. En fait, il a le haut du visage noir, et le bas rose, comme ta sœur dans le sud quand elle a porté son masque tout l’été. Ce matin, les parents soufflent, partout dans le pays des fêtes spontanées ont éclaté dès 8h45, certains parents attendaient depuis 23h hier devant la grille de l’école. On l’a mérité, ce 2 septembre, parce qu’il y a encore 8 jours, on était par terre au pied du rayon chez Leclerc en train de chercher le dernier cahier à spirales et à petits carreaux 48 pages avec couverture plastifiée et marge de 4cms, les profs savent qu’ils nous délivrent donc avant ils font un bizutage.

On est claqués, on a lavé des T-shirts taille 8 ans avec écrit « aussi jolie que ma maman » pendant 2 mois, à cause des glaces, des gaufres, des mouettes qui se vident sur ton gosse. Donc là on se repose, y compris de l’émotion de les avoir vu ce matin partir vers ailleurs que nos bras, avec dans le dos ce cartable de la Pat Patrouille. Sauf le mien, parce que j’ai commandé le cartable, j’étais là, mais on m’a mis absent.