Ce matin, pour sa première chronique dans le 7/9, Camille Chamoux nous parle de l'équilibre de la girafe.

Visu humour © Radio France / France Inter

Écoutez, J’étais partie pour parler brillamment du futur nouveau gouvernement avec des vannes aussi pertinentes qu’acérées, quand hier soir, par hasard, dans un bar, (oui donc pas par hasard: par alcoolisme), j’entends parler du principe d’équilibre des girafes, ce qui m’évoque immédiatement deux choses: déjà c’est triste mais passé trois grammes d'alcool dans le sang les gens parlent de trucs clairement plus intéressants que quand ils sont à jeun, mais surtout: l’équilibre de la girafe est une extraordinaire leçon de vie.

La girafe possèderait un petit centre sous le cerveau pour lui permettre de facilement passer du haut en bas et inversement sans vertige - pouvant ainsi tranquillement aller chercher des feuilles goutues tout en haut des branchages, et brouter ensuite une herbe plus ordinaire à ses pieds.

Passer du haut en bas sans souci ? De la lumière à l’ombre, de la gloire au néant, du succès à l’échec, et inversement, tout en gardant son équilibre : n’est-ce pas là le principe même d’une vie sans souffrance? Et là vous vous dites, Camille Chamoux a buggé, elle est partie en conférence TED, ou bien elle a pompé « les chemins de la philosophie » histoire de faire bonne impression à la direction, mais noooon! C’est juste que je pense soudain à tous ceux qui auraient dû s’inspirer de la girafe, Henri Leconte, un Roland garros et la chute libre, Benjamin Grivaux, même si griveaux + girafe on pense pas forcément Philosophie, TOUS CEUX À QUI JE NE PARDONNE PAS DE perdre leur vista en passant DU HAUT AU BAS ou le contraire: Jospin, qui n’a pas supporté le dénivelé, Stromae qui nous a lâché 7 ans parce qu’il n’a pas supporté l’ascension, on a tout à apprendre des girafes si on veut garder le cap dans les montées et les descentes alors j’entame une recherche Google inédite: « L’équilibre de la girafe », recherche déceptive dans un premier temps, puisque je tombe d’abord sur un jouet culbuto Sophie la girafe pour apprendre à bébé la notion d’équilibre, putain de Sophie la girafe 45 ans qu’elle couine je comprends pas comment elle a encore la carte, puis je retape « girafe cervelet », mais là s’affiche la proposition de recherche « atrophie du cervelet » je ne veux même pas savoir de quoi il s’agit, et puis je tombe enfin sur un article sur le cerveau de la girafe: Comment est-il irrigué suffisamment pour supporter ces changements de niveau au bout de son cou de 2 mètres de long??? Eh bien tout simplement parce que la girafe a un très très gros... cœur. Un cœur qui nous dit: Qu’importe le cerveau si on n’a pas le cœur suffisamment gros,

et je continue ma lecture, happée par ces révélations,

La girafe ne dort que deux heures par jour, magnifique, la girafe doit être l’animal totem de Lea Salamé, la girafe peut dormir debout, ah bah ça c’est moi, vous me connaissez mal Nicolas mais je suis narcoleptique, je peux m’endormir au milieu d’une chronique, alors En radio c’est peut-être une tare, mais chez les girafes c’est un talent de plus, continuons cet article fabuleux qui nous révèle à notre identité de girafe Léa et moi et probablement plusieurs auditeurs avec nous, se coucher est une tâche pénible et périlleuse pour la girafe mais OUI! Personnellement j’ai toujours détesté aller me coucher je préfère être cueillie par le sommeil au milieu du dernier Houellebecq dont je relis inlassablement les mêmes cinquante premières pages, pourtant il arrive que les girafes s’allongent pour se reposer, elles prennent alors une posture tout à fait inattendue, elles posent leur tête à l’arrière de leur corps.

...

Oui, non, on touche clairement ici la limite de ma similitude avec la girafe, je suis soudain ramenée à cette petite Camille qui a dû arrêter la danse classique à 7 ans à cause d’une absence cruelle de souplesse, car comme disait le prof de danse à ma mère désolée: « elle a le sens du rythme, mais elle est raide comme un coup de trique, Pourquoi vous la mettez pas plutôt à la batterie? » Qu’importe, la souplesse, ça se travaille, comme les chroniques, les programmes politiques et l’endurance, comme la faculté de passer du bas en haut et inversement sans (trop) perdre l’équilibre, tout ça n’est qu’une question de pugnacité, une faculté d’adaptation, de résistance au crash, tout comme derrière une élection qui vous met le nez dans un gazon raréfié il y en a une autre qui peut vous redonner le goût des feuilles, à nous de garder l’afflux sanguin, le cœur gros et la tête froide,

Au boulot, donc, chers auditeurs. Vous êtes Girafes.