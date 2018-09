Les 40 ans de la mort de Jacques Brel, le 8 octobre prochain

Jacques Brel, auteur-compositeur-interprète et poète belge, photographié en 1970. © Getty / Michael Ochs Archives

Parmi les nombreux hommages, le hors-série que lui consacre Télérama prolongé sur le site du journal d'une compilation « Brel en anglais ».

"Singing in the Brel" ce sont huit succès repris notamment par Nina Simone, Scott Walker, Terry Jacks ou la britannique Dusty Springfield .

La reprise probablement la plus connue est celle du "Port d'Amsterdam" par David Bowie en 1973. David Bowie qui aurait bien voulu rencontrer Jacques Brel. Or si on en croit une indiscrétion de Télérama, le chanteur belge aurait refusé de "serrer la main d'une pédale"...