Le Club estival de cette semaine vous emmène sur le toit de la Grande Arche de La Défense pour l’exposition rétrospective de Yann Arthus-Bertrand. Nous recevrons aussi le groupe antillais Kassav’ pour un live exceptionnel, et en exclusivité le groupe d’électro-swing Caravan Palace nous présentera son nouvel album !

Aujourd’hui dans Le Club estival, nous sommes avec Yann Arthus-Bertrand dans les couloirs de sa remarquable exposition rétrospective, qui rassemble plus de 250 photographies emblématiques. Un reportage inédit dans lequel le photographe revient sur sa carrière, ses principaux travaux et son engagement pour le respect de la nature. L’exposition Legacy, l’héritage que nous laissons à nos enfants se tiendra jusqu’au 1er décembre 2019 sur le toit de La Grande Arche de La Défense.

Nous accueillerons Jacob Desvarieux et Jocelyne Béroard, deux membres fondateurs du groupe antillais Kassav’ qui n’a cessé de faire danser la planète depuis ses débuts. Inventeurs du zouk, ils fêtent aujourd’hui leurs 40 ans de carrière et ont sorti en mai dernier un album Best-Of de leurs plus grands tubes. Jacob Desvarieux et Jocelyne Béroard seront ensuite rejoints par le bassiste Jean-Christophe Raufaste, le claviériste Didier Davidas et le percussionniste Dominique Tauliaut pour un live exceptionnel ! Kassav’ sera en concert à Saint-Malo le 11 août, dans le cadre du festival No Logo BZH, puis en Guyane, le 17 août à Apatou et le 18 août à Kourou.

Nous continuerons avec le groupe d’électro-swing Caravan Palace en exclusivité ! Connu pour faire danser le public sur leurs rythmes endiablés, nous les avons rencontrés à la sortie de leur concert au festival Lollapalooza 2019, qui a eu lieu en juillet dernier. Chronologic, le prochain album de Caravan Palace sort le 30 août.

Place ensuite à la musique classique avec le pianiste de renom Jean-François Zygel qui, en direct du festival Les Chorégies d’Orange, nous présentera le programme de ce week-end. Jean-François Zygel donne un récital ce soir à 21h, à la Cour Saint-Louis à Orange, ainsi qu’un ciné-concert demain soir au Palais des Princes.

Enfin, nous irons près du lac d’Annecy avec Julien Estrangin du journal Le Dauphiné Libéré. Il nous présentera la Fête du Lac et le spectacle pyrotechnique qui a lieu ce soir !

Programmation musicale :