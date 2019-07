Ce samedi dans Le Club estival, nous recevons en exclusivité le groupe mythique Kool and the Gang pour leur unique concert en France cet été. Nous serons également avec Ahmad Jamal, légende du jazz, et le comédien Jacques Weber en direct d’Avignon depuis le fameux Palais des Papes.

Pour commencer en beauté, nous accueillons Robert Kool Bell, membre fondateur du groupe Kool and the Gang, pour une interview exclusive. Le groupe, qui ne cesse de faire danser le monde entier depuis des générations, est à l’affiche du Barrière Enghien Jazz Festival pour un concert exceptionnel et gratuit le 6 juillet sur la scène flottante du lac d’Enghien.

Le Club estival vous emmène ensuite à Avignon, où le comédien Jacques Weber s’apprête à monter sur scène pour jouer le patriarche dans la pièce événement Architecture. Une création poignante et captivante signée Pascal Rambert pour la 73e édition du Festival d’Avignon.

Pour le live de cette semaine, nous recevons le chanteur comorien Eliasse qui interprète en direct son morceau « TwaraBlues », extrait de son second album Amani Way, dont la sortie est prévue en septembre. Un métissage musical qui nous fera voyager des Comores jusqu’en Occident, des rythmes traditionnels au blues américain. Eliasse sera en concert le 10 juillet à Castelnaudary, dans le cadre du festival Convivencia, le 12 juillet à Arles, dans le cadre du festival Les Suds à Arles, puis le 20 juillet à Lacanau et le 24 juillet à Bordeaux.

Comme le Tour de France démarre cette année de Bruxelles, en hommage au coureur de génie Eddy Merckx, nous avons décidé de donner la parole au journal belge La Libre. Marie Baudet, journaliste spécialiste des arts vivants, évoque pour nous la présence croissante des artistes belges au Festival d’Avignon. Des accents belges dans le IN et dans le Off durant tout le mois de juillet !

Et pour finir tout autant en beauté, le légendaire pianiste Ahmad Jamal vient célébrer ses 89 ans dans notre studio. Il est en concert ce soir à la Fondation Louis Vuitton et au festival Jazz in Marciac le dimanche 4 août. Son nouvel album, Ballades, sortira à l’automne prochain.

Programmation musicale :