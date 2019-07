Événement cette semaine dans Le Club estival, nous serons avec la star mondiale George Benson pour un entretien-portrait grand format ! La chanteuse algérienne Souad Massi jouera un titre dans notre studio, extrait de son prochain album, et Charles Berling nous présentera sa nouvelle création en direct d’Avignon.

En cette fin d’après-midi, nous accueillons le grand comédien et metteur en scène Charles Berling qui, depuis le studio France Inter à Avignon, nous présente son nouveau spectacle intitulé Vivre sa vie. Dans cette libre adaptation du film de Jean-Luc Godard, Charles Berling aborde la question de la prostitution et invite à se questionner sur les différences de conditions entre les hommes et les femmes. Entre émotion et réflexion, le spectacle se joue jusqu’au 28 juillet au Théâtre des Halles, dans le cadre du Festival OFF d’Avignon.

Nous restons ensuite à Avignon avec le comédien Greg Germain pour parler de son association TOMA (Théâtre d’Outre-Mer en Avignon) qui a pour but de promouvoir la diversité des théâtres en langue française. L’association investit depuis 1998 la Chapelle du Verbe Incarné, théâtre consacré aux artistes venus d’Outre-Mer pendant le Festival OFF d’Avignon.

Nous continuons notre voyage estival du côté de l’Algérie avec la chanteuse Souad Massi. A l’occasion de la sortie de son nouvel album Oumniya en septembre 2019, elle interprétera un morceau dans notre studio. Souad Massi sera en concert le 19 juillet à Chanac, dans le cadre du festival Détours du Monde, et le 26 juillet à Martigues.

Nous parlerons également du Festival Relache avec Stéphane Jonathan, chef du service Culture du journal Sud Ouest. Ce festival se déroule à Bordeaux au cours du mois de juillet et met à l’honneur les artistes locaux.

Et enfin, nous accueillons George Benson, référence de la disco et du jazz, pour évoquer ses premiers pas en tant que guitariste et chanteur, le succès international de son tube « Give Me The Night » ainsi que son éclectisme musical. Pour célébrer la sortie de son nouvel album, Walking to New Orleans, George Benson est en concert ce soir à Juan-les-Pins dans le cadre du festival Jazz à Juan. Il se produira également le 27 juillet à Marciac dans le cadre du festival Jazz in Marciac.

Programmation musicale :