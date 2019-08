Le Club estival est aujourd’hui placé sous le signe de la musique avec les live exceptionnels d’Alex Beaupain et de Jeanne Cherhal ! Nous serons aussi avec Benoît Poelvoorde pour L’intime festival en Belgique et nous philosopherons sur le concept des vacances avec Michel Onfray et Franz-Olivier Giesbert.

Inédit dans Le Club estival de cette semaine, deux artistes sont avec nous pour deux live exceptionnels en direct dans notre studio !

Nous accueillons d’abord le chanteur et pianiste Alex Beaupain, à l’occasion de la sortie de son prochain album Pas plus le jour que la nuit, à l’automne prochain. Un opus aux légers accents électro qui vous fera redécouvrir la plume délicate de l’artiste.

Nous serons aussi avec Jeanne Cherhal pour son nouvel album L’An 40, qui sortira le 20 septembre. La chanteuse y décrit son entrée dans l’An 40, souriante et épanouie, avec la subtilité et la sensualité qui la caractérisent.

Nous recevrons également l’acteur belge Benoît Poelvoorde pour parler de L’intime festival, consacré à la littérature, qu’il organise au Théâtre de Namur du 23 au 25 août. Au programme du week-end, des lectures faites par de grands comédiens et acteurs, ainsi qu'une sélection d’œuvres littéraires riche et variée!

Puis, une rencontre entre Michel Onfray et Franz-Olivier Giesbert pour une joute verbale philosophique sur le thème des vacances. En cette période estivale, les deux auteurs s’interrogent sur la nécessité des vacances et leur rôle dans notre société.

Enfin, le journaliste Pierre-Olivier Febvret du quotidien régional La Montagne sera en direct du festival Bach en Combrailles qui se termine ce soir, et nous présentera aussi le Festival de La Chaise-Dieu qui commence le 22 août dans la région Centre.

Programmation musicale :