Le Club estival reçoit aujourd’hui Jacques Bonnaffé et Salomé Richard pour le film Rêves de Jeunesse. C’est aussi le retour du musicien guinéen Mory Kanté avec un livre-disque qu’il vous fera découvrir en musique dans notre studio. Puis nous irons en Suisse pour la Fête des Vignerons où nous avons rencontré Diane Tell.

Cette semaine, Le Club estival accueille le comédien Jacques Bonnaffé et la jeune actrice belge Salomé Richard pour parler du nouveau film d’Alain Raoust, Rêves de Jeunesse. Dans ce film sensible et poétique, Salomé Richard et Jacques Bonnaffé incarnent des personnages utopistes, qui rêvent d’une vie meilleure et cherchent leur place en marge de la société. Un film touchant et criant de vérité sur la jeunesse actuelle. Rêves de Jeunesse sort en salle le 31 juillet 2019.

Nous recevons ensuite le grand chanteur et musicien Mory Kanté ainsi que l’auteure Marie-Emmanuelle Remires pour une balade musicale au cœur de la culture mandingue d’Afrique de l’Ouest. Mory Kanté viendra nous présenter son album Cocorico ! Balade d’un griot, un beau-livre disque sorti en février 2019. Ce conte musical s’adresse aux enfants et aux familles et aborde avec poésie des thèmes universels comme la tolérance, l’amour et l’amitié. L’album a été proclamé « Coup de cœur » Musique du monde 2019 dans la catégorie Jeune Public par l’Académie Charles Cros. Un extrait vous sera présenté en live dans notre studio avec Mory Kanté à la guitare et Adama Condé au balafon.

Après l’Afrique, nous continuons notre voyage culturel en Europe, plus précisément à Vevey en Suisse où a lieu, jusqu’au 11 août, la Fête des Vignerons. Nous y avons rencontré la chanteuse Diane Tell, qui nous a livré ses impressions sur cet événement, dans une ambiance festive et joyeuse.

Direction ensuite la Vallée de la Roya où se déroule jusqu’au 21 juillet le Festival des Passeurs d’Humanité. La chanteuse Emily Loizeau sera en direct du festival et nous présentera les diverses activités déployées pour réfléchir à la question migratoire. Le Festival des Passeurs d’Humanité est organisé par l’Association Les Ami.e.s de la Roya, qui a pour but de valoriser la solidarité et l’hospitalité dans la Vallée de la Roya.

Nous serons également avec le journaliste Pascal Bodéré, rédacteur en chef adjoint du journal Le Télégramme, pour parler du Festival des Vieilles Charrues, qui a débuté il y a quelques jours. Le festival se poursuit jusqu’au 21 juillet et accueille de nombreux artistes musicaux venus de tous horizons.

Enfin, nous rendrons hommage à Johnny Clegg, disparu ce mardi 16 juillet. Le chanteur que l’on appelait le « zoulou blanc » avait été reçu dans l’émission Escale estivale sur France Inter, le 2 août 2006.

