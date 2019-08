Pour finir l’été en beauté, Le Club estival vous emmène au Festival Rock en Seine, qui a lieu ce week-end au Domaine de Saint-Cloud. Au programme, nous recevrons les artistes qui joueront ce soir ainsi que les associations présentes pendant le festival. Nous annoncerons aussi la rentrée littéraire avec Abd Al Malik!

Cette semaine Le Club estival s’installe au Domaine de Saint-Cloud à l’occasion du Festival Rock en Seine.

Nous recevrons les artistes qui joueront ce soir sur les différentes scènes du festival. Nous serons notamment avec le duo de DJs Polo & Pan et, en exclusivité, le groupe londonien Jungle !

Nous donnerons également la parole à l’association Planète Urgence, présente sur le Festival Rock en Seine. Amandine Hersant, la directrice générale de l’association, viendra nous présenter les activités mises en place sur le site du festival et leurs actions pour le reboisement.

Nous parlerons ensuite de la rentrée littéraire avec le rappeur et auteur Abd Al Malik, qui a tout récemment publié Méchantes Blessures aux éditions Plon.

Puis nous irons en Islande, pour un reportage inédit au sein du projet « Bivouac Islande » mené par la compagnie de théâtre À l’envers. Neuf adolescents bretons de la Protection l’Enfance sont partis pour six jours de randonnée et de bivouac entre les glaciers islandais. Accompagnés au cours de ce voyage par les artistes Julie Seiller et Erick Deroost, les adolescents ont tenu un journal de bord de leurs expériences et de leurs ressentis ; ils nous en ont dévoilé quelques pages…

Enfin, Yves Smague du journal La Voix du Nord, nous présentera Le Touquet Music Beach Festival, qui se déroule jusqu’à ce soir sur la plage, face à la mer !

Programmation musicale :