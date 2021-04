En cette période ou le télétravail a pris une place prépondérante dans le vie de nombre d'entre nous, Xavier de la Porte revient avec une question fondamentale : avec Zoom a-t-on franchi une étape vers un monde encore plus numérisé, ou, au contraire, éprouve-t-on une limite qui va nous obliger à nous demander ce qu’on attend des technologies ?

Depuis un an, j’hésite à m’intéresser vraiment à Zoom. D’un côté, je sens bien que s’y joue quelque chose d’important, d’un autre ça m’ennuie d’avance. Autant que m’ennuie une réunion dans Zoom, d’ailleurs, pendant laquelle en général je me tais et concentre tous les efforts à faire autre chose sans que ce soit trop visible. Et puis, parler de nos emmerdes dans Zoom, d’autres le font très bien.

J’en étais là de mes réflexions quand j’ai lu la série que Hubert Guillaud a écrite dans l’excellent site InternetActu qu’il anime depuis 15 ans. Qautre très très longs articles dans lesquels Hubert a recensé à peu près tout ce qui avait été écrit sur Zoom depuis un an. Là, je crois que j’ai pris la mesure du sujet.

Bien sûr, Zoom, dans ce cas, devient le nom de toutes les plateformes de visioconférences qu’on s’est mis à fréquenter - en tout cas, pour une partie d’entre nous. Et j’ai compris en lisant Hubert que ce s’y jouait ce n’était pas seulement nos sociabilités à l’heure d’une pandémie, ce n’était pas seulement un avenir possible du travail, mais que c’était notre rapport au numérique en général.