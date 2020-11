Tout a commencé par une phrase lue dans un livre ...

Finalement, des recherches extraordinaires dues à l'association à but non lucratif française Exodus Privacy et à Yale Privacy Lab documentèrent la prolifération exponentielle de logiciels de tracking.

Ca, c’est la phrase. A priori, pas de quoi se taper le cul par terre.

Sauf que c’est la grande Shoshana Zuboff qui l’a écrite, à la page 191 de L’Age du capitalisme de surveillance, son extraordinaire livre qui vient de sortir en français. Donc, au détour d’une phrase, Zuboff parle des “recherches extraordinaires” d’une association française dont je n’ai jamais entendu parler : Exodus Privacy.

D’abord je suis vexé. Vexé que Zuboff, depuis ses bureaux de Harvard, connaisse une association française que je ne connais pas. Mais passée la blessure d’orgueil, ça me rend curieux. Qu’est-ce que cette association fait de si extraordinaire pour que Shoshana Zuboff la mentionne dans un livre qui est sans doute un des plus grands livres critiques écrit sur l’économie numérique ?

Pour le dire vite, Exodus Privacy met au jour les trackers qui sont dans les applications de nos téléphones. Ces petits programmes - parfois plusieurs dizaines dans une application des plus anodines - envoient des informations à toute une série d’acteurs qui vont s’en servir pour nous envoyer de la publicité ciblée. Invisibles, intrusifs, ces trackers - ou traceurs ou pisteurs - sont un des outils centraux de ce “capitalisme de surveillance” dont parle Zuboff. Et Exodus Privacy les traque. Exodus Privacy, ce sont des traqueurs de traqueurs.

Evidemment ça m’intrigue. Qui sont ces gens qui font ça ? Comment ils s’y prennent ? C’est quoi, vraiment, un pisteur ? Comment ça marche ? Est-ce qu’on peut y échapper ?

Ni une ni deux, je joins la présidente actuelle d’Exodus Privacy, qui porte le pseudo rigolo de MeTal_PoU et quelques semaines plus tard voici MeTal_PoU dans un studio de la Maison de la radio, accompagnée de Lovis_IX, membre historique de Exodus Privacy, et tous les deux me racontent comment ils sont devenus des pisteurs de pisteurs, comment a commencé l’histoire d’Exodus Privacy.

MeTal_PoU, présidente d’Exodus Privacy et Lovis_IX, membre fondateur

