Vous vous souvenez de Suzanne? Frédéric Pommier, journaliste à France Inter, nous a brossé son portrait dans une chronique poignante l'hiver dernier. Une femme de 95 ans traitée de façon indigne dans un EHPAD en Mayenne. Prenons des nouvelles de Suzanne et des autres résidents de maisons de retraite en France...

Qu’est devenue la pendule d’argent ? Celle qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, et puis qui les attend ? Je ne sais pas, peut-être ronronne-t-elle toujours, mais le temps a passé depuis la chanson de Jacques Brel, et les vieux ne sont plus chez eux, là où ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d’antan. Non, les vieux sont à l’EHPAD et je crains que cette chanson-là ne soit pas beaucoup plus gaie.

L’année a été marquée par des mouvements de grève dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Manque de moyens, manque de personnel, manque de temps. Le conseil national d’éthique, dans un rapport très sévère, a parlé de « ghettoïsation » des personnes âgées. La « dénégation collective » du vieillissement de la population, estime le CCNE, se traduit par de la « maltraitance latente ».

Prenons le temps de faire un état des lieux de la vie de nos aînés. Le plan « dépendance » annoncé par la ministre de la santé Agnès Buzyn est-il en mesure d’apaiser les inquiétudes ? On parle d’astreintes de nuit, de télémédecine, et d’embauches supplémentaires.

Mais au-delà de la question des moyens, est-ce la relation entre notre société et le haut de la pyramide des âges qui doit radicalement changer ? Comment ne plus donner aux plus âgés cette impression, répandue, qu’ils sont en trop, qu’ils sont encombrants, qu’ils ne servent plus à rien ?

