Elles ont un succès fou, mais tout le monde passe son temps à en dire du mal. Les applications de rencontres ont chamboulé nos vies sentimentales et sexuelles. Quelle place pour l'amour à l'ère numérique ?

L'amour, c'était mieux avant ? © Getty / Francesco Carta fotografo

A la fin du XIXe, quand "le Chasseur Français" a publié ses premières annonces matrimoniales, on a crié au scandale. Comment ce magazine osait-il était faire du mariage un business lucratif ? Aujourd’hui, Tinder, Happn, AdopteUnMec et les autres sont accusées de transformer nos vies amoureuses et sexuelles en un zapping consumériste.

Les premiers sites de rencontre sont apparus en France à la fin des années 1990 : on a donc un recul de 20 ans pour interroger l’amour et le sexe au temps du numérique. On se questionne donc sur l'amour, les plateformes de rencontres…

Ont-elles transformé notre approche des relations amoureuses ?

Le dernier roman de Clément Bénech, Une essentielle fragilité, aux éditions