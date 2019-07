Une fois n'est pas coutume : cette année l'actualité a été ponctuée de polémiques et de clashs en tout genre dans les médias. Ces échanges parfois violents sont abondamment repris sur les réseaux sociaux et suscitent une crispation générale. Est-il toujours possible de se parler sans être d'accord ?

Y a-t-il encore des idées dans nos débats ? © Getty / DOUGBERRY

Plus un jour ne passe sans que les médias ne se fassent l'écho de polémiques et de clashs ! A la télé, les altercations sont certes grisantes lorsqu'elles offrent en spectacle les désaccords les plus vifs. Mais on en viendrait presque à se demander si tous ces débats ne tuent pas le débat. Et surtout, donnent-ils suffisamment de place aux idées ?

Cette année a été marquée aussi par le grand débat national, organisé par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes. Un exercice qui nous interroge sur la place des idées le rôle des intellectuels dans notre société. Le dialogue est-il possible entre les chercheurs, les citoyens et leurs élus ?

Le Festival des idées se tiendra les 5, 6 et 7 juillet à la Charité-sur-Loire. Retrouvez le programme du festival ici.