Féministe, éthique, inclusif, le porno change de peau. Faut-il croire à la fin du X à l'ancienne ou n'est-ce qu'un effet de mode ?

Il y a des titres de films plus éloquents que d’autres. Dans le cas de la pornographie, et même si on ne s’attend généralement pas à du Ronsard ni à un petit traité sur l’égalité entre les genres, les titres de vidéos en ligne annoncent la couleur : "Il viole sa femme de ménage", "Latina abuse", "Baiser fatal" où, pardon pour le spoil, le divulgâchis, ça ne se finit pas super bien.

Une érotisation du viol et des rapports de domination, qui brouille parfois les lignes entre la fiction et la réalité et qui interroge aussi les conditions de tournage du porno, qu’il soit traditionnel, ou amateur.

Le mouvement #MeToo a eu tendance à faire un sort un peu rapide aux travailleuses du sexe, mais a aussi mis en lumière une autre façon de montrer le sexe, qui s’incarne dans le porno féministe.

Pornographie et féminisme est une association de mots qui interpelle, qui bouscule et qui dérange aussi. Les féministes elles-mêmes ne sont pas d'accord : entre abolitionnistes et pro-sexe, le débat est houleux.

Comment filmer le sexe en 2019 ? A quoi ressemble la pornographie quand elle place le consentement au cœur de son récit?

Autour de la table ce mercredi pour en parler, Olympe de G, réalisatrice de films et de podcasts pornographiques, Robin d'Angelo, journaliste et auteur de "Lola, Judy, Sofia et moi", aux éditions de La goutte d'or sur les dessous du porno amateur français, Céline Piques, porte-parole de l'association Osez le féminisme et David Courbet, journaliste et auteur de "Féminismes et pornographie", aux éditions de La Musardine, sera en duplex de Berlin.

