Pourquoi il faut toujours se concentrer sur le positif ? Se souvenir de la réussite plutôt que des ratages ? L'échec est-il si mal vu ? Il semblerait que le vent soit en train de tourner, qu'il soit dans l’air du temps ou plutôt qu'on commence à réaliser qu’il a des vertus.

Charlotte Bilbault (à gauche), Amel Majri (au centre) et Marion Torrent (à droite) après la défaite des bleues en quart de finale de la Coupe du Monde 2019 face aux USA © Getty / Soccrates Image

L'échec, c'est chic. Beaucoup d’indices dans les médias montrent que la lose est dans l’air du temps. Une série sur Netflix, plongée passionnante dans des histoires d’échecs sportifs qui s’appelle "Losers". Il y a aussi un podcast proposé par France Culture "Superfail" dans lequel Guillaume Erner y décortique chaque semaine un ratage de l’histoire ou de l’actualité. Mais aussi une série d’été dans le Figaro Magazine a démarré la semaine dernière sur ces grands patrons et ces personnalités qui reviennent sur le plus grand raté de leur carrière.

Mais est-ce vraiment si récent de concevoir l'échec d'une manière positive ? Pas sûr. En France, le culte du perdant magnifique remonte à loin. Et le meilleur exemple, c’est un certain Raymond : Raymond Poulidor, l’éternel deuxième. Beaucoup se souviennent aussi de la finale de la coupe d’Europe de football en 1976. Saint-Etienne avait perdu contre Glasgow mais les Verts étaient des héros...

Quelle est la plus belle façon d’échouer ? Autour de la table du débat de midi ce jeudi pour en parler, Yannick Souvré, ancienne internationale de basket et directrice de la ligue nationale de volley-ball, Albert Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien, co-fondateur du collectif Chiasma et Antoine (qui préfère ne pas révéler son nom de famille), un des fondateurs de la Fédération Française de la Lose. Nous rejoindront au téléphone Sandrine Dusang, ancienne internationale de football qui a joué en équipe de France et Quentin Périnel, journaliste au Figaro qui réalise une série sur les plus beaux échecs de personnalité française dans le Figaro Magazine.