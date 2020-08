C'est bientôt la rentrée. Mais si on restait à la maison ? Bosser de chez soi, c'est une heure de transport gagnée par jour, quatre milliards de litres de carburant économisés, et un gain de productivité de 13% pour les entreprises. Va-t-on enfin considérer sérieusement le télétravail ?

Télétravail : est-ce que les collègues vont finir par nous manquer ? © Getty / Gary Yeowell

Télétravail : la machine à café va-t-elle nous manquer ?

Pendant le confinement, un salarié sur quatre a pu goûter aux joies et aux peines du télétravail : des réunions virtuelles, parfois inutiles, et il faut bien l’avouer difficiles à suivre, au plaisir de pouvoir être le maître absolu de son emploi du temps, et même ce petit kif de pouvoir travailler en charentaises…

Du côté de l’employeur aussi, ça a été une révélation. Alors qu'il pouvait penser qu’un salarié en télétravail regarde Netflix ou peigne la girafe, toutes les études le contredisent : télétravail rime avec gain de productivité… Sans compter son excellent bilan carbone !

On voit pourtant mal comment à terme, on peut se passer de ses collègues, même ceux qui parlent trop fort, même ceux qui prennent trop de place… Chacun a pu en faire l’expérience, on finit par les regretter les bougres ! Tout comme ce petit café à 50 centimes qui vous agresse l’estomac à la première gorgée…

Télétravail, la machine à café peut-elle finir par nous manquer ? C’est le menu d’aujourd’hui !

Nos invités :

Emilie Vayre , professeure et chercheuse en psychologie sociale des organisations à l'université Lyon II

, fondateur-éditeur du site ZeVillage, le média du "future of work" Laurent Taskin , professeur de management à l’Université catholique de Louvain (Belgique) et professeur invité à l’Université Paris Dauphine PSL, spécialiste des nouvelles formes d’organisation du travail et auteur de "Management Humain" (De Boeck, janvier 2020), avec Anne Dietrich

, sociologue du travail, directrice de recherche au CNRS et professeure à l'Université Paris-Nanterre. Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH.

