Le Luxembourg vient d’annoncer qu’il allait légaliser le cannabis. La France sera donc l’un des derniers pays d’Europe à en interdire l’usage. Pourtant, 5 millions de français consomment cette drogue dite « douce ». Alors comment les protéger, entre répression et prévention ?

Photo de quelques bourgeons de marijuana à des fins médicales. © Getty / LPETTET

La consommation de cannabis est aujourd'hui très présente et peut-être même banalisée par de nombreux biais culturels et médiatiques. En 2017, dans l'émission Dossier tabou, l'animateur Bernard de la Villardière a fumé un joint devant la caméra, et confessé que ça l'excitait beaucoup. Plus surprenant encore, en 2014, ce sont les quelques 3 millions de spectateurs de la série Plus Belle La Vie qui avaient droit à une leçon en roulage de joint prodigué par l'un des personnages.

Cette dédiabolisation des représentations du cannabis vient à rebours du tabou législatif et politique qui persiste en France, pays de l'Union européenne où sa consommation régulière est la plus importante, mais qui est aussi le plus répressif.

Autour de la table ce mercredi pour en parler, Jean-Paul Bruneau, président fondateur de l’Association Nationale E.D.V.O (espoir du Val d’Oise), association œuvrant pour la réinsertion sociale et professionnelle de consommateurs de drogues, François-Michel Lambert, député de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, Fabrice Olivet, directeur de l’association Auto-Support des Usagers de Drogues (ASUD), et Marie Jauffret-Roustide, sociologue, chargée de recherche Inserm, co-coordinatrice scientifique du programme de recherche "Drogues et Sociétés" à l'EHESS.

Racontez-nous, dites-nous ce que vous pensez ici, sur l’application France Inter ou encore sur Twitter, #ledébatdemidi. N'hésitez pas à nous raconter votre expérience, vos témoignages seront précieux pour alimenter le débat !