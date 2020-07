Tous au vert ! De plus en plus de citadins rêvent de s’installer à la campagne, espérant une vie plus calme, équilibrée et proche de la nature… Mais le bonheur est-il vraiment dans le pré ?

Le bonheur est dans le pré ? © Getty / Halfpoint Images

Le bonheur est-il vraiment dans le pré ?

Nos invités :

Benoît Coquard , sociologue à l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), auteur de "Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin" (La Découverte, 2019)

, sociologue à l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), auteur de "Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin" (La Découverte, 2019) Thierry Paquot , philosophe de l'urbain, auteur de "Demeure Terrestre" (Terre urbaine, 2020)

, philosophe de l'urbain, auteur de "Demeure Terrestre" (Terre urbaine, 2020) Cécile Maisonneuve , présidente de La Fabrique de la Cité, think tank des innovations urbaines

, présidente de La Fabrique de la Cité, think tank des innovations urbaines Olivier Fabre, maire (divers droite) de Mazamet (Tarn).

