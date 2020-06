L’une a besoin de temps long pour garder sa crédibilité, l’autre de réponses rapides et concrètes. Alors comment concilier les deux et éviter la confusion… L’opinion est-elle plus forte que la science ?

L'opinion est-elle plus forte que la science ? © Getty / illustration

L'opinion est-elle plus forte que la science ?

Nos invités :

Catherine Bourgain , chargée de recherche en génétique humaine et statistiques à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et membre du comité d’éthique de l’Inserm.

, chargée de recherche en génétique humaine et statistiques à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et membre du comité d’éthique de l’Inserm. Didier Torny , sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il mène des travaux sur l'évaluation de la recherche et sur l'économie politique de la publication scientifique.

, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il mène des travaux sur l'évaluation de la recherche et sur l'économie politique de la publication scientifique. Dominique Costagliola, épidémiologiste et biostatisticienne, directrice adjointe de l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique (Sorbonne Université, Inserm). Spécialiste du VIH, elle est impliquée depuis janvier dans le suivi de la pandémie de Covid-19, notamment en tant que membre du comité scientifique de REACTing, le consortium de l’Inserm qui coordonne la recherche française pendant les épidémies.

Vous souhaitez témoigner ou réagir ? Rendez-vous sur l’application France Inter ou sur Twitter, #ledebatdemidi

À la une sur le site du Huffington Post, le retour des vieilles habitudes après le déconfinement : le média a réalisé avec l'institut YouGov un sondage auprès de 1000 Français. Grégory Rozières, chef du service science du Huffington Post, nous en parle.