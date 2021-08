Il est souvent considéré comme le plus beau jour de la vie. Pensé pour être inoubliable, le mariage a moins la côte, concurrencé par le pacs, plus souple, mais il résiste malgré la pandémie. Et si on passe moins devant monsieur le maire, encore moins à l’église, se marier a-t-il encore un sens ?

Couple de mariés © Getty / Bravo

Il est souvent considéré comme le plus beau jour de la vie. Pensé pour être inoubliable et unique. Le riz ou les faux pétales de rose, le blanc virginal ou la robe couleur crème et ce cousin pénible qu’on ne voit plus. On l’invite ou pas ?

Concurrencé par le pacs, plus souple, le mariage a moins la côte, mais il résiste, malgré la pandémie. Vous pouvez embrasser la mariée, mais dans le respect des gestes barrières… ça casse un peu l’ambiance !

Et si on passe moins devant monsieur le maire, encore moins à l’église, la cérémonie qui était une formalité devient aujourd’hui un évènement, un rituel, les liens restent sacrés même pour celles et ceux qui ne sont pas croyants.

Et tant pis si les chiffres rappellent que près d’un mariage sur deux se termine par un divorce.

Se passer la bague au doigt a-t-il encore un sens.

Avec nous pour en parler :