Depuis la pandémie, les villes moyennes ont la cote, et surtout celles sur les côtes. Alors faut-il quitter les grandes villes et s’installer ailleurs ?

Quitter les grandes villes © Getty / Feifei Cui-Paoluzzo

Saint Nazaire, Montélimar, Valence, autant de villes moyennes qui attirent de plus en plus d’habitants, quasiment 1% d’augmentation chaque année. Trop bruyantes, trop polluées, trop peuplées, et surtout trop chères, les grandes agglomérations n’ont plus la côte. Alors que les villes moyennes offrent une qualité de vie renouvelée : échelle humain, terrasse voire jardins, véritables commerces de proximité, une heure de pointe dans le métro bien moins insupportable … Le gouvernement encourage d’ailleurs depuis quelques années ces migrations : mise en place dès 2017 du programme « Action Cœur de Ville », soit 5 milliards d’euros pour revitaliser ces villes qui avait perdu de leur attrait au cours des dernières décennies.

Pour l’instant, il est encore complexe de parler d’un véritable exode urbain. Selon un récent sondage, 31 % des habitants des grandes agglomérations souhaitent partir. Pour autant, cette tendance n’est pas nouvelle : dès les années 60, certains veulent quitter les grandes villes. Paris ne se vide pas, et les grandes villes restent attractives. Mais certains villes moyennes deviennent progressivement the place to be, et sont très attractives.

Quoi qu’il s’en soit, cela soulève déjà quelques problèmes : les prix montent, dans les villes, comme à la campagne. En Côte d’or, par exemple, les prix des maisons de campagne ont augmenté de 19%, et 12% pour l’Yonne voisine. On assiste avec le télétravail, à ce qu’on pourrait appeler un « semi exode » une semaine coupée entre ville et campagne. Alors, faut-il quitter les grandes villes ?

Avec nous pour en parler

Achille Warnant , doctorant en géographie, spécialiste des villes moyennes ;

, doctorant en géographie, spécialiste des villes moyennes ; Emmanuel Grégoire , premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme ;

, premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme ; Peio Jorajuria , membre de l'association Alda, qui défend les milieux et quartiers populaires à Bayonne ;

, membre de l'association Alda, qui défend les milieux et quartiers populaires à Bayonne ; Valérie Jousseaume, chercheuse en géographie des campagnes, autrice de Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes (Éditions de l’Aube).

Pour aller plus loin

📚 À lire : Pour en finir avec les grandes villes, Guillaume Faburel, Éditions Le Passager Clandestin (2021)

Programmation musicale