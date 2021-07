Les créateurs de The Crown sur Netflix ne s’y sont pas trompés. Dans la famille royale, il y a tous les ingrédients d’une série : histoires d’amour passionnées, trahisons, drames, et autre chamailleries. Alors pourquoi cette fascination ? Et quel avenir pour la monarchie britannique ?

Royal Family : une passion française ? Ici en 1953 à Balmoral © Getty / Bettmann

La reine d’Angleterre Elizabeth II est devenue une icône à elle toute seule, couronnée il y a 68 ans. Elle règne sur le Common Wealth, l’Angleterre, mais également sur sa famille. Charles, Camilla, Diana, décédée tragiquement dans un accident il y a 24 ans, mais aussi les enfants William et Harry, leurs épouses Kate et Meghan, et tant d’autres personnages.

La Reine Elizabeth II est scrutée aussi bien pour ses sous-entendus malicieux – elle qui n’a le droit de faire aucun commentaire politique – que pour ses tenues colorées. Elle est devenue, à 95 ans une icône cool et pop, et incarne depuis le début de son règne une modernité rassurante. Pour autant, certains bousculent le conservatisme de cette famille royale, et critiquent le décalage des protocoles et codes avec l’époque actuelle. Mais qu’adviendra-t-il de cette famille aux sourires parfaits sur le balcon de Buckingham, une fois que la Reine ne sera plus ?

Cette famille est partout, y compris en France. Nous échappons difficilement à ses faits et gestes, qu'on l'aime, la déteste, ou qu'on y soit indifférent. D’où vient cette fascination, qui semble traverser les époques ?

Avec nous pour en parler :