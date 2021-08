Le cinéma est-il en train de mourir ? Entre les fermetures liées à la pandémie, l’instauration du pass sanitaire, la fréquentation est en baisse. Pourtant, des sorties attendues, comme OSS 117 et Kaamelott pourraient sauver les salles.

Cinéma parisien fermé durant le confinement © AFP / Magali Cohen / Hans Lucas

En juillet dernier, avec l’entrée en vigueur du pass sanitaire, la fréquentation des salles a chuté de moitié du jour au lendemain. Même si la palme d’or de la française Julia Ducourneau a suscité la curiosité, et OSS 117 attiré du monde, le cinéma français en ce moment n’est pas très solide. Fragilisé par 7 mois de fermeture totale du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, et un long couvre-feu, les salles obscures ne sont pas en forme. Il faut ajouter le pouvoir grandissant des plateformes, Amazon, Netflix, et Disney . Scarlett Johansson a porté plainte contre Disney, qui a mis en ligne simultanément à la sortie en salle le film Black Widow. Or l’actrice touche un pourcentage sur les entrées en salle.

Pourtant les salles continuent d’attirer du monde, et si la fréquentation baisse c’est surtout en raison des jauges, et maintenant du pass. Mais le public est là. Et puis un accord a été trouvé avec les plateformes qui vont mettre la main au portemonnaie pour nourrir le cinéma. Netflix devra par exemple réinvestir une partie de son chiffre d’affaires pour financer de nouveaux projets. Les sorties de l’été, retardées par la pandémie augmentent la fréquentation : OSS 117, Kaamelott, ou encore Titane, Palme d’Or 2021.

Godard, à sa façon, prophétisait la mort du cinéma, et il s’est peut-être trompé. Alors, le cinéma est-il en train de mourir ? Est-ce vraiment le clap de fin, ou les bobines vont continuer à tourner ?

Avec nous pour en parler :

Nathalie Coste-Cerdan , directrice générale de la FEMIS, École nationale supérieure des métiers de l’image et du son ;

, directrice générale de la FEMIS, École nationale supérieure des métiers de l’image et du son ; Sophie Robert , co-présidente du cinéma Le Bretagne à Guichen, en Ille-et-Vilaine ;

, co-présidente du cinéma Le Bretagne à Guichen, en Ille-et-Vilaine ; Valérie Lépine-Karnik , déléguée générale de l’Union des producteurs de Cinéma (UPC) ;

, déléguée générale de l’Union des producteurs de Cinéma (UPC) ; Guillemette Odicino, cheffe de rubrique Cinéma de Télérama.

Programmation musicale :