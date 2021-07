Alors que le congé paternité est rallongé à 28 jours, le partage des tâches domestiques et de l'éducation des enfants reste encore inégale dans les couples. Alors, comment le père trouve-il sa place ?

Le père a-t-il trouvé sa place ? © Getty / Catherine Falls Commercial

C’est un oiseau au plumage gris et blanc d’une trentaine de centimètres. La tourterelle. Un oiseau qui a le sens de la parité. La femelle comme le mâle couvent le nid à tour de rôle et à temps égal et quand les oisillons sortent de leur coquille c’est la femelle tout autant que le mâle, qui leur donne la becquée. Et en plus de ça, ces volatiles sont parfaitement monogames et fidèles l’un à l’autre toute leur vie ! Seulement voilà, la France n’est pas comme le nid douillet des tourterelles.

Le congé paternité vient de passer de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires, et c’est une belle avancée. Mais pour autant, cela ne suffit pas à corriger les nombreuses disparités existant au sein des couples. Rarement pour l’homme, un enfant devient un frein à la carrière professionnelle. A la sortie des écoles, dans la salle d’attente des médecins, les mères sont toujours les plus présentes, même si les choses évoluent doucement,

Comment peut-il prendre part à la vie familiale différemment ? Quels sont les dispositifs légaux qui permettraient un meilleur partage des tâches ? Alors le père va-t-il trouver sa place ?

Avec nous pour en parler :