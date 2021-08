La pomme, c’est le fruit le plus vendu en France. Chaque ménage en consomme par an 18 kilos. C’est aussi le fruit le plus traité malgré un engagement de diviser par deux l'usage des pesticides qui date de 2007. C’était le Grenelle de l’environnement. Peut-on se passer de pesticides ?

Agriculture, alimentation, consommation… Un monde sans pesticides est-il possible ? © Getty / Westend61

C’est le fruit le plus vendu en France. La pomme. Chaque ménage en consomme par an 18 kilos. C’est aussi le fruit le plus traité de France. Avant d’être croquée, la pomme reçoit une trentaine de produits phytosanitaire différents. De quoi faire réfléchir Blanche Neige ! La France est l’un des plus gros consommateurs de pesticides au monde. Malgré un engagement de diviser par deux leur usage qui date de 2007. C’était le Grenelle de l’environnement.

A l’époque Nicolas Sarkozy était président, la Covid, personne n’en avait entendu parler, et la France n’avait gagné qu’une seule fois la coupe de monde de football… Beaucoup de choses ont changé depuis, sauf la consommation de produits phytosanitaires. Elle a un peu baissé mais c'est loin des objectifs attendus. Peut-on se passer de pesticides, c’est la question qu’on se pose aujourd’hui.

