Ramasser un trèfle à 4 feuilles, faire un vœu devant une étoile filante, toucher du bois.. Les superstitions ont traversé les âges et l’être rationnel qui est en nous a beau dire mais tu sais bien que ça ne marche pas, on se persuade… Les superstitions, pourquoi on y croit quand même un peu ?

Superstitions : pourquoi on y croit quand même un peu ? © Getty / Alexandra Pavlova

Elles sont nombreuses les superstitions. Ramasser un trèfle à 4 feuilles, faire un vœu devant une étoile filante ou en soufflant ses bougies, toucher du bois, ou à l’inverse, pour conjurer le mauvais sort, éviter de passer sous une échelle, de croiser un chat noir, ou de poser le pain à l’envers.

Ces superstitions ont traversé les âges… Et l’être rationnel qui est en nous a beau dire mais tu sais bien que ça ne marche pas ! On y croit quand même… d’ailleurs, est-on sûr que ça ne marche pas ? Ces petits gestes ont au moins un pouvoir, qui n’a rien de magique, ils nous rassurent. Ils donnent des repères dans ce monde incertain qui nous entoure. Calme l’anxiété et procure aussi un sentiment de confiance. Une sorte de dopage au naturel qui touche tout le monde. Le sportif, l’homme politique, vous, moi, peut-on se passer des superstitions ?

Avec nous pour en parler :

Sébastien Bohler, rédacteur en chef de la revue Cerveau et psycho, docteur en neurobiologie.

Ariel Suhamy, docteur en philosophie, directeur de la collection La vie des idées chez PUF. Spécialiste de Spinoza.

Marie-Charlotte Delmas, sémiologue, spécialiste des superstitions populaires. Autrice du Dictionnaire de la France mystérieuse (2016)

Nicolas Gauvrit, psychologue et chercheur en sciences cognitives à l’École pratique des hautes études à Paris