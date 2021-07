Au menu aujourd'hui à la table du Débat de midi ! Camille Crosnier se questionne sur notre système scolaire. Alors vous allez peut-être m’en vouloir parce que ce mercredi a beau être le 1er jour des vacances d’été sur le calendrier scolaire, j’ai décidé de prolonger un peu la classe, aujourd’hui.

Le nouveau lycée international Lucie Aubrac de Courbevoie, des bâtiments neufs, tout en verre et en bois. © Radio France / Sonia Bourhan

Après le quasi carton plein de cette cuvée 2021, 90,5% d’admis toutes filières confondues (bac général, technologique et professionnel), et la nouvelle réforme voulue par le ministre Jean-Michel Blanquer pour “régénérer”, dit-il, un examen à bout de souffle, qui ressemble cela dit le bac à un lifting interminable vu le nombre de critiques et transformations qu’il a subies depuis sa création en 1808.

Mais nous ne réduirons pas le débat au baccalauréat, cerise d’un gâteau parfois indigeste dont la première couche commence bien sûr à l’école primaire, et que 9 parents sur 10 souhaitaient secouer dans une grande enquête Ipsos de 2017. Ecole prisonnière de son style pédagogique… c’est pas moi qui le dit mais l’OCDE avec l’analyse très cash du directeur éducation de l’organisation :

“L'enseignement n'est pas pertinent en France. On y est en décalage. Le monde moderne a besoin de gens créatifs, capables de croiser les sujets quand l'école française fait encore trop réciter des leçons”.

Avec nous pour en parler :