L'annonce du couvre-feu à partir de ce samedi implique la fermeture, chaque soir, des bars et des restaurants, mais aussi des cinémas, théâtres et autres lieux de loisirs. Le gouvernement a-t-il fait le choix de favoriser la vie économique au risque de mettre en péril la vie sociale et culturelle en France ?

Les théâtres et cinémas ne pourront pas proposer de spectacle ou de projection après 21h © AFP / Joël Saget