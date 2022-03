Qui était Philippe Pétain ? Forgé par une éducation solitaire, dépourvue d'amour familial et maternel, comment le vainqueur de Verdun s'est appuyé sur ses manques originels et son parcours militaire pour s'arroger la figure du "père de la nation" ? Un podcast de Philippe Collin

Un orphelin du XIXe siècle

Pour essayer de comprendre le parcours et l'homme Pétain, Philippe Collin vous propose de reprendre depuis le début. D'où vient et qui est Philippe Pétain ? Après avoir rappelé que Philippe Pétain est d'abord un homme du XIXe siècle, Philippe Collin se demande comment cet enfant, originaire d'une famille de cultivateurs, est voué à bâtir son destin sur l'absence de l'amour parental et la quête d'une famille qui puisse lui inspirer ses convictions à venir. Un sentiment de solitude qui conditionne sa manière d'être au monde, sa tendance à la réserve et à la pudeur. Comment il compense ce manque par une vision fantasmée de ce que doit représenter une famille au sein de la société en général ?

La France comme la famille qu'il n'a jamais eu

L'idéal qu'on lui connait, murit progressivement alors que le jeune Philippe doit cultiver seul ses propres ambitions. Il réconforte ses illusions d'enfance perdues en embrassant une carrière militaire, alors que sévit en arrière fond le traumatisme de la défaite la France face à la Prusse.

S'il était bon compagnon et aimait profondément les enfants, l'absence de sa mère et d'une éducation parentale confortent son désir de ne pas avoir de descendance, si ce n'est la France elle-même. Une nation réduite à l'idéalisation de la mère aimante qu'il n'a jamais eue - et qu'il honore en ritualisant la fête des mères - et, d'un autre côté, ce père protecteur qu'il a toujours regretté, qu'il entend incarner en s'imposant bientôt comme le "père de la nation".

Sous le régime de Vichy, cette vision fantasmée, traditionnelle et sacrée de la famille qui lui aura manquée, constitue un enjeu central dans son projet politique. S'il commence par s'en trouver une au sein de l'armée, la discipline militaire conditionnera ses manières d'agir et de concrétiser ses convictions jusqu'à mai-juin 1940, en incarnant la figure du père de la nation. Comment a-t-il donc imposé l'idée que la famille était l'ultime salut de la patrie et de l'ordre ?

