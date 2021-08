Claude Lelouch a adoré le goût du couscous de sa mère, mais enfant il a d'abord été nourri et sauvé par son courage.

Cela aurait pu faire un formidable scénario, ça a été leur histoire à Eugénie, sa mère et lui. Claude Lelouch a été un petit garçon juif que sa mère a caché dans un cinéma pendant la guerre.

Dans le souvenir que Claude en a, comme dans le film La vie est belle de Roberto Benigni, sa mère a transformé la guerre en jeu pour son petit garçon. Elle lui apprend à reconnaître les uniformes allemands, à traverser la rue quand il en voit un, à se débrouiller, à prendre le métro tout seul. Mais sans jamais lui faire peur.

Pendant deux ans, ils se cachent. Elle ne peut pas mettre son fils à l’école, ils seraient repérés. Mais elle a remarqué qu’au cinéma, il se tient tranquille… Alors elle dépose le petit Claude dans une salle obscure à 14 heures et revient le chercher à 18 heures. C’est l’époque du cinéma permanent, avec un seul ticket on peut enchaîner les séances…

J'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. J'étais au paradis et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du cinéma. Le cinéma a commencé par me sauver la vie.