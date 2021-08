La recette du gâteau aux amandes a longtemps été classé secret défense par la mère de Dominique Blanc. Il en va ainsi de la transmission dans certaines familles. Les négociations pour craquer la combinaison fait partie de la légende familiale.

Dominique Blanc © AFP

La mère de Dominique Blanc aimait les grandes tablées et aimait apprendre des cuisines de tout les pays. On lui offrait donc des livres de cuisine d'autres pays. Et il n'était pas rare qu'elle les mette en pratique. Dominque Blanc se souvient ainsi d'un Noël scandinave.

La transmission se faisait souvent via les cartes postales raconte aussi la comédienne. Lors de ses voyages, il n'était pas rare que sa maman lui envoie des recettes via ce biais là :

J'ai une carte postale de Matisse, je pense qu'elle devait être à Nice, au musée Matisse et au dos il y la recette du lapin aux cent échalotes

La recette de la pizza verde ou pizza verte

Ingrédients

300 g de pâte à pain (qu’on peut acheter chez certains boulangers)

8 courgettes moyennes

10 brins de basilic

2 petites gousses d’ail

120 g de parmesan

20 g d’amandes

3 dl d’huile d’olive

Sel, poivre

Incorporer 1 dl d’huile d’olive dans la pâte à pain.

Laisser reposer 30 min.

Laver et essuyer les courgettes. En réserver une et couper les sept autres en morceaux.

Les mettre dans le mixeur avec le basilic effilé, l’ail, 100 g de parmesan, les amandes, 2 dl d’huile d’olive, sel, poivre. Faire tourner le mixeur jusqu’à obtenir des petits morceaux.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

Râper le reste de parmesan. Couper la courgette mise de côté en fines rondelles.

Étaler la pâte à pain en six disques de 5 cm de diamètre.

Déposer la purée de courgettes, puis répartir sur le dessus les rondelles de courgettes et saupoudrer de parmesan râpé.

Enfourner pour 10 min.