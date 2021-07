Faut-il qu'elle soit capitales, les nourritures premières pour n'être jamais oubliées, ainsi du grand écrivain israélien Aharon Appelfeld qui a survécu à la destruction des juifs d'Europe. Valérie Zenatti, elle même écrivain est sa traductrice.

Elle raconte :

"Aharon Appelfeld est né dans une famille juive de Czernowitz, qui était à l'époque en Roumanie. Il était fils unique, extrêmement choyé. Et puis, lorsque la guerre a éclaté, sa mère a été assassinée et il a été déporté avec son père dans un camp dont il s'est échappé. Il a pendant ces années connu la faim, la soif et le froid. Et ces expériences sensorielles extrêmement fortes ont été pour lui fondatrices.

La nourriture dans les livres Aharon Appelfeld accompagne toujours les moments importants, que ce soit ceux du souvenir.

Lorsque l'on a tout perdu, il reste la mémoire et cette mémoire passe par le goût.

Parce que dans les goûts, que ce soit particulièrement ceux des fruits rouges, ceux des sandwichs, du pain complet et éventuellement, parfois, d'un gâteau au fromage. Dans ses goûts très simples, il y a l'amour qui était donné à travers ces plats, une abondance qui n'avait pas ce nom, mais qui en était une. Et une façon de conjurer la détresse de celui qui ne peut manger et qui maigrit peu à peu dans le camp.

C'est une façon de combattre l'inhumanité dans laquelle on été plongé des prisonniers dans les camps et de leur restituer quelque chose de leur humanité.

La nourriture est un acte d'humanité dans les livres Aharon Appelfeld.