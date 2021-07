Le artiste plasticien, photographe, sculpteur et cinéaste français disparu aujourd'hui était l'invité de l'émission. Il recevait Vincent Josse dans son atelier, qu'il nommait son "chez soi".

Christian Boltanski dans son atelier en 2012 © AFP / Francesco Gattoni/Leemage

Rediffusion du Samedi 10 mars 2012

Son œuvre s’expose dans le monde entier, de Paris à Shanghai, en passant par Jérusalem et New York. Il est l'artiste de la mémoire collective, familiale et intime. En une quarantaine d’années, il est devenu l’un des artistes contemporains français les plus acclamés.

