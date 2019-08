Actrice, photographe, auteure,... Anny Duperey est une artiste complète, populaire. Elle dit de sa notoriété qu'elle est douce et qu'elle se sent partout dans son quartier. Elle partage avec vous sa carrière et ses inspirations pour un grand atelier, forcément formidable.

Anny Duperey, 2019 © AFP / Joël Saget

Les invités d'Anny Duperey :

Alain Pacherie, fondateur du cirque Phoenix, et président du Festival mondial du Cirque de demain.

Caroline Roëlands, chorégraphe.

Reportage de Jean-Baptiste Urbain à la Ferme parisienne, le dernier poulailler de Paris, à Barbès.

Caroline Simonds, alias "Madame Girafe", fondatrice de l'association Le rire médecin.

Béatrice Agenin, comédienne. Elle a été pendant de nombreuses années la meilleure amie d'Anny Duperey dans la série "Une famille formidable".

Gaël Giraudeau, comédien.

Caroline Simonds, Gaël Giraudeau, Anny Duperey, Béatrice Agenin, Alain Pacherie et Caroline Roëlands © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :

Clara Lucciani - Nue

Baltazar - Wrong vibration

Leyla Mac Calla - The Capitalist blues

Afred Deller - O solitude / Purcell

Rodrigo Leão - A comedia de Deus

Michaël Chapman - After all this time

Marie-Paule Belle - Toi / Barbara

Turk Moro - Lagrima blue

Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 février 2019.