"Dominique Issermann signe des portraits, en faisant de la pâleur un système émotionnel, en laissant affluer, comme le firent les peintres de la Renaissance ou les anatomistes, le riche tissu nerveux, en rendant rare le moindre centimètre de peau dévoilée". Hervé Guibert

La photographe Dominique Issermann © Radio France / Vincent Josse

Elle a commencé la photo dans les années 60, en prenant un à un les membres de sa famille, les voisins, les gens dans la rue. Jeune fille, elle a traîné avec Cohn-Bendit et des amis en Italie, on l'a vue pratiquer le photo reportage, au Portugal durant la révolution des œillets et par le biais d'un concours, la mode est entrée dans sa vie. Ont surgi devant son appareil des mannequins et de jeunes comédiens à l'avenir prometteur, une Adjani, un Depardieu.

La photographe a développé un regard, une esthétique, des noirs et blancs très doux et même voluptueux, de la couleur aussi. Ses sujets sont souvent beaux et désirables même si, toujours, la pudeur du regard s'impose.

Dominique Issermann prend la pose pour Vincent Josse © Radio France / RF

Les invités de Dominique Issermann :

Visite de l’exposition « Margiela, les années Hermès » au Musée des Arts décoratifs en compagnie d’Anne Rohart, un reportage de Vinciane Laumonier.

Lætitia Casta et Anne Rohart, anciennes mannequins photographiées par Dominique Issermann. Anne Rohart est présente dans l’exposition « Martin Margiela, les années Hermès » au Musée des Arts Décoratifs jusqu’au 2 septembre 2018. Laetitia Casta sera bientôt à l'affiche du prochain film de Louis Garrel "Un homme fidèle"

Agnès b, styliste, créatrice de mode et galériste. agnesb.com

Jean-Luc Monterosso, directeur de la Maison Européenne de la Photographie. Exposition en cours : » La photographie française existe… je l’ai rencontrée », jusqu’au 20 mai.

Portraits de Postiers : Reportage lors d’une prise de vue de Dominique Issermann à la Poste.

Alain Fromager, comédien et sa fille Lilas, 12 ans.

Yves-Noël Genod, acteur et metteur en scène

Laetitia Casta © Radio France / Vincent Josse

Prise de vue à la poste par Dominique Issermann © Radio France / Vincent Josse

