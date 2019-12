Sa carrière de cinéaste est riche depuis « Désordres », en 1986. On a aimé, entre autres « L’heure d’été », « Carlos », « Sils Maria», « Doubles Vies » et en janvier sortira son 18ème film « Cuban Network », un thriller franco brésilien qui relate l’histoire de 5 espions cubains dans les années 90, infiltrés aux USA.

C’est un intellectuel mais surtout un artiste sensible qui sait filmer les femmes, leurs corps et leurs visages. Il filme aussi des êtres qui s’interrogent sur leur place dans la famille, sur leur réaction au changement, au progrès. Il s’intéresse autant à l’intime et à l’introspection qu’à l’Histoire, autant à sa génération qui eut 20 ans dans les années 70 qu’à la géopolitique et s’il vit et vibre pour le cinéma, il développe aussi depuis toujours une passion de la peinture, du dessin, de la littérature.

Adrien Bosc , écrivain et éditeur. Un voyage, d'Adrien Bosc et Olivier Assays (Stock)

, écrivain et éditeur. Un voyage, d'Adrien Bosc et Olivier Assays (Stock) Marie Modiano et Peter Von Poehl , musiciens. En concert avec le spectacle Songs from the other side, le 7/12 au Centre Pompidou à Paris

et , musiciens. En concert avec le spectacle Songs from the other side, le 7/12 au Centre Pompidou à Paris Reportage dans l'atelier de la peintre Marion Bataillard

Claire Denis , réalisatrice

, réalisatrice Nora Hamzawi, comédienne et humoriste (au téléphone). Nouveau Spectacle est à l'affiche au République à Paris jusqu'au 28 mars, et en tournée dans toute la France

