Sandrine Bonnaire vient d’une famille de onze enfants, élevée à Grigny, banlieue sud de Paris. Adolescente, on l’a mise devant une caméra et elle a su se faire adopter et aimer du cinéma et du public. Elle a su durer, aussi.

Sandrine Bonnaire © AFP / Yohan BONNET

Quand on pense à elle, des images de cinéma surgissent, on la connait depuis si longtemps. Une jeune fille, chez Pialat, « A nos amours », les plus belles fossettes du cinéma français. L’errance d’une jeune femme indomptable, jean et cheveu sale, « Sans Toit ni loi », Varda. Une femme simple qui tue ses patrons, « La Cérémonie », Chabrol, une ouvrière reclassée dans une usine marocaine qui peu à peu, retrouve sa dignité et la maîtrise de son destin : « Prendre le large », Gaël Morel.

Sandrine Bonnaire est la marraine du Printemps des poètes 2020, dont le thème est « Le courage ». La soirée d'ouverture aura lieu au Bataclan, le 10 mars, autour de Sandrine Bonnaire, avec Joël Bastard et Denis Lavant et à la musique : Alice Botté, Gaspar Claus, Marcello Giuliani, Dominique Mahut, Pedro Soler, Erik Truffaz…

Espère en ton courage, de Sophie Nauleau a paru en amont de la 22ème édition du Printemps des Poètes

Voir le jour, le film de Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika, et Brigitte Roüan, sortira en salles, le 22 avril.

La revue en ligne Soleil Rouge

Avec :

- Sorj Chalandon, journaliste au Canard enchainé et écrivain. Parmi ses ouvrages : Profession du père (Le livre de poche) ou Une joie féroce (Grasset, 2019)

- Sofia Aouine. Son premier roman Rhapsodie des oubliés (La Martinière) a reçu le Prix de Flore 2019

- Reportage au Parc Montsouris avec le poète Joël Bastard. Parmi ses ouvrages : Des lézards, des liqueurs, ou Beule (Gallimard)

- Eric Toledano, réalisateur. Hors Normes, réalisé avec Olivier Nakache est sorti en octobre 2019

- Maya Benkhdim, avocate, agent littéraire et vice-présidente de la Maison des âmes, fondée avec Sandrine Bonnaire. Contact de la maison des âmes : maisondesames@gmail.com

- Alice Botté, musicien, guitariste et compagnon de scène de Elli Medeiros, Jacques Higelin ou Alain Bashung. Alice Botté sera le 20 mars à l'Armony à Montreuil, puis le 4 avril à la Maison Folie à Lomme (59) pour une lecture musicale avec Sandrine Bonnaire, extraits de "Lettres d'un jeune soldat ", de Jacques Higelin

Sandrine Bonnaire et Joël Bastard © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :