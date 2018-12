Jane Birkin s’est glissée dans nos vies, elle nous est familière et ce n’est pas si fréquent qu'un artiste occupe cette place.

Jane Birkin, Primavera Sound Festival, Barcelone / Juin 2018 © Getty / Xavi Torrent/WireImage

En quelques films et avec des chansons, arrivée en 1968 en France, elle est devenue la britannique préférée des Français. Son accent, son expression franco-anglaise est tellement légendaire qu’on trouve sur internet des conseils pour l'imiter !

On rit souvent à la manière fantasque qu’a Jane Birkin de raconter sa vie, on fredonne les chansons que Gainsbourg a composé pour elle, on est ému par les tragédies de sa vie.

Dans "Munkey Diaries", son journal paru chez Fayard, écrit depuis l'âge de 11 ans jusqu'en 1982, la comédienne et chanteuse dévoile des instantanés de sa vie, des facéties, des dîners épiques, moments joyeux en famille, sourires, disputes, ruptures et larmes.

Au milieu de récits ou d'anecdotes, surgissent des phrases que l'on sait profondes, comme : "Je ne ressemble pas à la poupée en carton à laquelle souvent, on m'associe".

Bienvenue dans Le Grand Atelier Di doo da ! de Jane Birkin.

Munkey Diaries, le premier tome du journal de Jane Birkin est publié chez Fayard

Les invités de Jane Birkin :

Frank Vercruyssen, des la troupe de théâtre belge tg STAN. Le dernier spectacle The Way She Dies, de et avec Tiago Rodrigues et d'après Anna Karenine est en tournée en France et sera au Theâtre de la Bastille, à Paris, en septembre 2019.

Ghada Hatem, fondatrice et directrice de la Maison des femmes de Saint Denis.

Alain Finkielkraut, producteur de Répliques, le samedi, de 9H à 10H sur France Culture et auteur du livre Des animaux et des hommes aux éditions Stock

Jean-Bernard Marlin, réalisateur du film Shéhérazade (sortie DVD prévue en janvier)

Reportage d'Elsa Daynac à la Ménagerie du Jardin des Plantes, à Paris, avec Norin Chaï, le vétérinaire en chef.

Et la participation de la réalisatrice Agnès Varda, auteur de Jane B par Agnès V, et de Kung Fu Master

Programmation musicale :