"La gloire, je l'ai rencontrée à 18 ans, 188 pages, c'était comme un coup de grisou ». Ainsi parlait Françoise Sagan du succès de son premier roman : "Bonjour Tristesse".

L'écrivain Françoise Sagan en 1955 © Getty / Bert Hardy

Sans doute n’a t-on pas conscience aujourd’hui de la violence du succès rencontrée par la jeune fille de 18 ans à la parution de Bonjour Tristesse.

1954, premier livre, premier succès, bien au-delà de l’hexagone, premier scandale, ce brûlant été de Cécile, quelque part, sur la côte d’Azur.

Un premier roman et déjà, une légende Sagan à jamais fixée, une image « persistante », la Sagan de Saint-Tropez et des bars de Saint-Germain des Prés, la Sagan des voitures de sport, du jeu et de la drogue, image qui occulte ses livres, son écriture, sa musique.

A nous, cet après-midi, de rendre compte du personnage et de son « œuvre », même si le mot la ferait sourire ou même rougir, ou de dire, en tout cas, l’amour fou de la vie que portait en elle cette femme menue, timide et si intelligente.

Pour évoquer la mémoire de l'écrivaine :

Céline Hromadova, professeur de lettres, qui a consacré une thèse à l'œuvre de Françoise Sagan, résumée dans Françoise Sagan à contre-courant (Presses Sorbonne nouvelles).

Arnaud Cathrine, écrivain. Dans "Nos vies romancées" (Stock), il mélange des souvenirs personnels aux vies et aux livres de six de ses écrivains préférés, dont Françoise Sagan.

Denis Westhoff, fils de Françoise Sagan et écrivain. Sagan et fils (Stock), et Françoise Sagan, ma mère (livre de Photos - Flammarion)

Amandine Maissiat (maissiat.com). Du 6 au 9 décembre à Clermond-Ferrant, et le 12 à Nantes.

Reportage dans une classe de 1ère du Lycée Notre Dame des Missions à Charenton-le-Pont qui étudie Sagan

Reportage d'Elsa Daynac à Deauville sur les traces de l'écrivain, entre la plage, l’hippodrome, et le casino. Son guide pour l’occasion, est Philippe Normand, responsable au service culturel de Deauville, qui prépare, avec Denis Westhoff, une exposition Sagan à Deauville.

A écouter : Le CD des entretiens de Françoise Sagan avec André Halimi (1973) « Françoise Sagan. L’air de ne pas y toucher… » est paru dans la collection Les Grandes Heures Radio France / Ina.

Programmation musicale :