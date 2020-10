Longtemps second rôle, il s’est imposé à la trentaine et à l’évidence, depuis « Petit Paysan » et son César, il a la liberté de choisir ses rôles. Doué pour le jeu, sensible, un regard engagé sur la société, on devrait découvrir tout ça dans son Grand Atelier.

Sur la page Facebook du Grand Atelier, ce message : Vous recevez Swann Arlaud, j’écouterai. Parce que je suis frappé par le jeu de ce comédien, quel que soit son rôle, on croirait qu’il ne joue pas, mais qu’il « est ». Et c’est vrai !

Swann Arlaud, avec son physique d’ado, son visage doux et ses grands yeux bleus ne joue pas un agriculteur, dans « Petit Paysan », il « est » agriculteur. Dans « Grâce à Dieu », il « est » cet adulte brisé par les viols d’un prêtre quand il était enfant. Sur scène, au théâtre du Rond-Point et en tournée, dans « Exécuteur 14 », il « est » cet homme qui raconte comment la guerre détruit peu à peu votre humanité.

Exécuteur 14, de Abdel Hakim, avec Swann Arlaud, mise en scène de Tatiana Vialle, jusqu'au 23 octobre au Théâtre du Rond-Point, puis du 26 au 30 janvier à Aix en Provence, et du 19 au 29 février à Toulon

Avec :

Tatiana Vialle, réalisatrice, metteur en scène et directrice de casting. Elle a mis en scène son fils Swann Arlaud dans Exécuteur 14.

Dominique Mahut, musicien, percussionniste, collaborateur régulier de Bernard Lavilliers, Jacques Higelin, Barbara, Peter Gabriel et tant d'autres... Il est sur scène au théâtre du Rond-Point avec Swann Arlaud pour jouer la musique en direct

Melan, rappeur toulousain (au téléphone)

Isabelle Carré, en ce moment sur la scène du Théâtre de la Renaissance à Paris dans La dégustation. Son dernier livre : Du côté des Indiens (Grasset)

Gaspard d'Allens, journaliste et militant à Reporterre. Auteur, avec Lucile Leclair, de Les Néo-paysans (Seuil), Main basse sur nos forêts (Le Seuil), et coauteur avec Andrea Fuori de Bure, la bataille du nucléaire (Seuil/Reporterre). Une BD Cent mille ans, Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires, co-écrite avec Pierre Bonneau et dessinée par Cécile Guillard, paraît le 15 octobre (Seuil/La revue dessinée)

Perrine Hervé Gruyer, de la Ferme du Bec Hellouin. Vivre avec la Terre (Actes Sud), et Permaculture, guérir la Terre, nourrir les hommes (Actes sud)

A lire, la tribune de Wajdi Mouawad, dramaturge et directeur du Théâtre de la Colline, parue dans Le Monde le 8/08 à la suite des explosions à Beyrouth. Toutes les informations sur les dernières créations et productions du Théâtre de la Colline sont disponibles ici.

Pour voir le court métrage Venerman, de Tatiana Vialle et Swann Arlaud

Programmation musicale :