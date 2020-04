Nous ne le connaissions pas et il ne nous a pas déçus. Daho est timide mais chaleureux, profond et rieur. Beau souvenir que ce Grand Atelier avec le musicien, enregistré en octobre dernier, à l'occasion de la nouvelle sortie de son disque de 1997, "Eden" et du concert qui l'a accompagné.

Etienne Daho, Le grand Atelier Oct 2019 © Radio France / Vincent Josse

Sa musique est nourrie de ce qu’il vit, de ce qu’il lit, depuis son enfance à Oran et son adolescence à Rennes. Il lit Genet, Burroughs ou William Blake, il se nourrit des toiles de Francis Bacon et n’oublie rien de ses premières amours, le Velvet Underground, Syd Barret, ou Françoise Hardy…

Bienvenue, dans Le Grand Atelier d'Erienne Daho !

Rediffusion du 6 octobre 2019, toutes infos sur les invités et la programmation musicale ici