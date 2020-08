Je n'aime pas la chanson, c'est elle qui le dit ! Enfin, c’est elle qui le chante et c’est même le titre d'un des ses derniers disques, « J’aime pas la chanson »

Juliette en répétition au Théâtre d'Ivry © Radio France / Vincent Josse

Monter sur scène et commencer à dire des bêtises devant les gens, c'est ce que je préfère au monde

On devine un second degré, on espère en tout cas, car nous, on aime les chansons de cette femme à lunettes, ronde du cul, frisée du tif, (ça aussi c’est elle qui le chante), cette timide qui lutte contre cette infirmité en exagérant volontiers et en balançant son humour et sa mélancolie dans des refrains et des couplets.

Rediffusion du 11/02/2018

