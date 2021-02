C’est beau de se définir comme « un virevolteur de mots pleins d’amertumes ». Il est poète, Gael Faye et il porte à l’épaule, un sac de rimes. Ce sac, il l’ouvre quand il écrit du rap ou des romans.

Gaël Faye © Radio France / Vincent Josse

Jusqu’à présent, il a signé plus de chansons que de romans, plusieurs disques, d’abord avec son groupe de rap puis en solo, deux albums, « Pili pili sur un croissant au beurre » et « Lundi méchant », nommé aux Victoires de la Musique.

De lui, en littérature, on ne connait que « Petit Pays », un million d’exemplaires vendus en France, Prix Goncourt des lycéens mais d’autres romans vont naitre sous sa plume. Dans la chanson « Petit Pays », le rappeur et écrivain de 38 ans précise que « l’écriture l’a soigné ». On pourrait passer deux heures à l’interroger sur cette affirmation.

De quoi l’a-t-elle soigné ?

D’une enfance sacrifiée par la guerre au Burundi où il vivait, dans les années 80-90, fils d’un père français et d’une mère née au Rwanda ; il a connu, vécu, éprouvé le massacre des tutsis par les hutus et s’est enfui en France, découvrant l’exil en banlieue parisienne, arraché à ses amis et à la nature.

A tous ces maux, il a trouvé des mots.

Avec :

Rachid Djaïdani , auteur (Boumkeur, Vicéral et Mon nerf au Seuil), comédien et réalisateur (Rengaine)

, auteur (Boumkeur, Vicéral et Mon nerf au Seuil), comédien et réalisateur (Rengaine) Beata Umubyeyi Mairesse , écrivaine franco rwandaise. Son dernier livre Tous tes enfants dispersés est sorti aux éditions Autrement.

, écrivaine franco rwandaise. Son dernier livre Tous tes enfants dispersés est sorti aux éditions Autrement. Melissa Laveaux , musicienne et chanteuse

, musicienne et chanteuse Jean-Pierre Thorn, réalisateur, Son dernier film : L'âpre parfum des immortelles

Reportage en studio pendant une séance de travail de Gaël Faye avec Guillaume Poncelet, compositeur et arrangeur

Gaël Faye et Guillaume Poncelet, compositeur et arrangeur © Radio France / Vincent Josse

Melissa Laveaux © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :