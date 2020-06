Maria Callas est morte le 16 septembre 1977 mais elle n’a pas disparu. On l'écoute toujours, on l'expose, on la joue au théâtre ou l'on dit ses lettres et ses souvenirs.

Maria Callas, filmée par Pier Paolo Pasolini dans Médée, 1969 © Getty / Keystone Features/Hulton Archive

Dans le Grand Atelier fantôme de la célèbre soprano, nous écouterons la tragédienne, la musicienne.

Callas au chant, Callas en scène et Callas racontée, éprouvée, ressentie par nos invités :

· Marianne James, fascinée par Maria Callas.

· Gérard Mannoni, écrivain et critique de musique classique et de danse.

· René de Ceccaty, auteur de Maria Callas, biographie sortie chez Gallimard

· Karine Deshayes, mezzo-soprano.

· Tom Volf à l’origine du projet Maria by Callas in Her Words qui comprend un livre (Ed Assouline), une exposition à la Seine musicale à Paris, en 2017 et un film.

